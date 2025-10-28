LES P’TITES RÉCRÉES Clermont-l’Hérault

LES P’TITES RÉCRÉES Clermont-l’Hérault mardi 28 octobre 2025.

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-28
2025-10-28

Un atelier créatif à partager en famille.
English :

A creative workshop to share with the whole family.

German :

Ein kreativer Workshop für die ganze Familie.

Italiano :

Un laboratorio creativo da condividere con tutta la famiglia.

Espanol :

Un taller creativo para compartir con toda la familia.

