LES P’TITES RÉCRÉES Clermont-l’Hérault mardi 28 octobre 2025.
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Un atelier créatif à partager en famille.
English :
A creative workshop to share with the whole family.
German :
Ein kreativer Workshop für die ganze Familie.
Italiano :
Un laboratorio creativo da condividere con tutta la famiglia.
Espanol :
Un taller creativo para compartir con toda la familia.
