Les p’tites traces Terre d’Estuaire Cordemais mercredi 11 février 2026.
Terre d’Estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 11:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-16 2026-02-23
Les vacances à Terre d’Estuaire
Entre pastel, peinture et jeux, découvre les traces laissées par la nature qui borde l’estuaire de la Loire. Un méli-mélo artistique et ludique pour stimuler imagination et observation.
Atelier d’éveil 3/5 ans encadré par un·e animateur·trice.
Réservation conseillée. .
Terre d’Estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
English :
