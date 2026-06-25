Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Randonnée pédestre à la découverte d’une ferme aquacole Morannes sur Sarthe-Daumeray jeudi 9 juillet 2026.

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Randonnée pédestre à la découverte d’une ferme aquacole

Rue du pont Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Petite rando accompagnée direction la Ferme Aquacole d’Anjou à Morannes !

Et si votre prochaine balade vous menait droit aux coulisses d’une ferme aquacole ? Chaussez vos baskets, l’aventure commence au bord de la Sarthe.

Direction la Ferme Aquacole d’Anjou, l’une des rares exploitations à allier pisciculture en étangs et aquaponie. Le départ se fait depuis les bords de la Sarthe, au cœur d’un ancien village de mariniers, pour une randonnée de 4 km aller et 4 km retour à travers des paysages authentiques.

Arrivée à la Ferme Aquacole, posez votre sac au bord des étangs pour le pique-nique, avant de plonger dans les coulisses de l’exploitation découverte de l’élevage de poissons, des bassins-potagers aquaponiques, et cerise sur le gâteau, une dégustation de rillettes de carpe directement issues de la ferme !

Prévoir son pique-nique, une tenue adaptée aux conditions météo.

Tout public

RDV parking du pont (proximité camping) à Morannes .

Rue du pont Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 37 26 ot@ccals.fr

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English :

A short guided hike to the Anjou Aquaculture Farm in Morannes!

L’événement Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Randonnée pédestre à la découverte d’une ferme aquacole Morannes sur Sarthe-Daumeray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe