Les P’tites Visites Thématiques Saline royale Arc-et-Senans
mardi 20 octobre 2026 · Saline royale · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
Les P’tites Visites Thématiques
Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Dans le cadre de l’exposition « Mystification – Architecture et cinéma, la quête de l’illusion », l’équipe de médiation de la Saline royale a le plaisir de vous présenter ces rendez-vous.
Du mardi 20 au vendredi 23 octobre à 11h
Du mardi 27 au vendredi 30 octobre à 11h
La Belle et la Bête : de l’ombre à la magie, de Cocteau à Disney
Nous connaissons tous La Belle et la Bête des studios The Walt Disney Company… mais connaissez-vous la version de Jean Cocteau réalisée en 1946 ?
À l’occasion de cette visite immersive, plongez dans de véritables décors de cinéma et découvrez les secrets du film de Cocteau, ainsi que les différences fascinantes avec la célèbre adaptation de Disney. Une expérience magique entre cinéma et conte intemporel.
Informations pratiques
Horaires : à 11h (durée 30 min)
Tarif : Gratuit après acquittement du droit d’entrée
Accès : tout public
Conditions : les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité
Renseignements et réservations : 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
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English : Les P’tites Visites Thématiques
L’événement Les P’tites Visites Thématiques Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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