Les p’tits américains à Chateauwoo Châteauroux

Les p’tits américains à Chateauwoo

1 place de la Gare Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-26 10:30:00

fin : 2026-02-26 11:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Pour tous les enfants de 7 ans à 12 ans, cette visite guidée ludique de l’US Museum est une bonne occasion de découvrir le passé américain de Chateauwoo en s’amusant !Familles

De 1951 à 1967, Châteauroux vivait au rythme des 10 000 américains installés sur la base militaire de La Martinerie. Une période incroyable qui a durablement marqué les esprits. L’US Museum s’emploie à faire revivre ces moments. Cette visite est l’occasion pour les plus jeunes de découvrir de manière ludique cette période américaine à Châteauroux. Observation et écoute seront nécessaires pour compléter le livret questions-jeux remis aux enfants.

Afin de favoriser au maximum les enfants, un seul accompagnant par enfant est autorisé. .

1 place de la Gare Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

For children aged 7 to 12, this fun-filled guided tour of the US Museum is a great way to discover Chateauwoo’s American past!

