Les p’tits artistes La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Les p’tits artistes La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 19 novembre 2025.
Les p’tits artistes
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Découvrir et s’inspirer d’un artiste (Jackson Pollock) pour expérimenter/ créer.
Atelier tout âge.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Les p’tits artistes
Discover and be inspired by an artist (Jackson Pollock) to experiment/create.
Workshop for all ages.
German : Les p’tits artistes
Entdecken Sie einen Künstler (Jackson Pollock) und lassen Sie sich von ihm inspirieren, um zu experimentieren/zu kreieren.
Workshop für alle Altersgruppen.
Italiano :
Scoprire e lasciarsi ispirare da un artista (Jackson Pollock) per sperimentare/creare.
Laboratorio per tutte le età.
Espanol : Les p’tits artistes
Descubra y déjese inspirar por un artista (Jackson Pollock) para experimentar/crear.
Taller para todas las edades.
