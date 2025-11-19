Les p’tits artistes La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Les p’tits artistes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Découvrir et s’inspirer d’un artiste (Jackson Pollock) pour expérimenter/ créer.

Atelier tout âge.

Découvrir et s’inspirer d’un artiste (Jackson Pollock) pour expérimenter/ créer.

Atelier tout âge. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Les p’tits artistes

Discover and be inspired by an artist (Jackson Pollock) to experiment/create.

Workshop for all ages.

German : Les p’tits artistes

Entdecken Sie einen Künstler (Jackson Pollock) und lassen Sie sich von ihm inspirieren, um zu experimentieren/zu kreieren.

Workshop für alle Altersgruppen.

Italiano :

Scoprire e lasciarsi ispirare da un artista (Jackson Pollock) per sperimentare/creare.

Laboratorio per tutte le età.

Espanol : Les p’tits artistes

Descubra y déjese inspirar por un artista (Jackson Pollock) para experimentar/crear.

Taller para todas las edades.

L’événement Les p’tits artistes Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot