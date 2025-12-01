Les p’tits artistes La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Les p’tits artistes La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 10 décembre 2025.
Les p’tits artistes
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Découvrir et s’inspirer d’un artiste (Paul Klee) pour expérimenter et créer.
Atelier pour tout âges.
Découvrir et s’inspirer d’un artiste (Paul Klee) pour expérimenter et créer.
Atelier pour tout âges. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Les p’tits artistes
Discover and be inspired by an artist (Paul Klee) to experiment and create.
Workshop for all ages.
L’événement Les p’tits artistes Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot