Les p’tits artistes La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Les p'tits artistes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Découvrir et s’inspirer d’un artiste (Paul Klee) pour expérimenter et créer.

Atelier pour tout âges.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Les p’tits artistes

Discover and be inspired by an artist (Paul Klee) to experiment and create.

Workshop for all ages.

