Informations pratiques

Arc-et-Senans

LES P’TITS ATELIERS

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27

Dans le cadre de l’exposition « Mystification – Architecture et cinéma, la quête de l’illusion », l’équipe de médiation de la Saline royale a le plaisir de vous présenter ces rendez-vous.

Les mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 octobre 2026

Ton film à l’affiche

Et si vous deveniez l’affichiste du prochain film à succès ? Pendant cet atelier, laissez libre cours à votre imagination et découvrez les secrets d’une affiche de cinéma réussie. Trouvez le titre de votre film, imaginez son synopsis et créez une affiche qui donnera à tous envie de découvrir votre histoire ! À vous de jouer : quelle affiche fera déplacer les foules ?

Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2026

Sur la piste des animaux

L’automne est idéal pour observer les empreintes laissées par les animaux dans la boue.

Mais saurez-vous les reconnaître ?

Venez apprendre à identifier leurs traces lors d’une animation nature ludique.

Observez leurs caractéristiques et réalisez votre propre empreintoscope.

Les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026

Quand les images s’animent

Venez découvrir les secrets du cinéma d’animation et les techniques qui permettent de donner vie aux images. Mais comment une simple succession de dessins peut-elle soudain s’animer ? Au cours de cet atelier, fabriquez votre propre flipbook et découvrez la magie de l’animation !

Informations pratiques

Horaires : 14h, 14h45, 15h30, 16h15 (créneaux 30 min)

Tarif : Gratuit après acquittement du droit d’entrée

Accès : tout public à partir de 4 ans

Conditions : les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité

Renseignements et réservations : 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : LES P’TITS ATELIERS

L’événement LES P’TITS ATELIERS Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)