LES P’TITS ATELIERS Saline royale Arc-et-Senans
mardi 20 octobre 2026 · Saline royale · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
LES P’TITS ATELIERS
Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Dans le cadre de l’exposition « Mystification – Architecture et cinéma, la quête de l’illusion », l’équipe de médiation de la Saline royale a le plaisir de vous présenter ces rendez-vous.
Les mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 octobre 2026
Ton film à l’affiche
Et si vous deveniez l’affichiste du prochain film à succès ? Pendant cet atelier, laissez libre cours à votre imagination et découvrez les secrets d’une affiche de cinéma réussie. Trouvez le titre de votre film, imaginez son synopsis et créez une affiche qui donnera à tous envie de découvrir votre histoire ! À vous de jouer : quelle affiche fera déplacer les foules ?
Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2026
Sur la piste des animaux
L’automne est idéal pour observer les empreintes laissées par les animaux dans la boue.
Mais saurez-vous les reconnaître ?
Venez apprendre à identifier leurs traces lors d’une animation nature ludique.
Observez leurs caractéristiques et réalisez votre propre empreintoscope.
Les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026
Quand les images s’animent
Venez découvrir les secrets du cinéma d’animation et les techniques qui permettent de donner vie aux images. Mais comment une simple succession de dessins peut-elle soudain s’animer ? Au cours de cet atelier, fabriquez votre propre flipbook et découvrez la magie de l’animation !
Informations pratiques
Horaires : 14h, 14h45, 15h30, 16h15 (créneaux 30 min)
Tarif : Gratuit après acquittement du droit d’entrée
Accès : tout public à partir de 4 ans
Conditions : les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité
Renseignements et réservations : 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
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English : LES P’TITS ATELIERS
L’événement LES P’TITS ATELIERS Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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