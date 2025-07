Les P’tits Ateliers Cuisine Spécial Breizh Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Les P’tits Ateliers Cuisine Spécial Breizh Mon P’tit Café Lamballe-Armor vendredi 11 juillet 2025.

Les P’tits Ateliers Cuisine Spécial Breizh

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

Date(s) :

2025-07-11

De 4 à 11ans. Préparation d’un far breton. Repartez avec la recette, une part de far et découvrez une chouette histoire bretonne pendant la cuisson. Sur réservation. Atelier animé par Jeanne. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 38 65 21

