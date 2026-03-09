Les p’tits ateliers de Clem qu’est-ce qu’un vitrail ? (Cycle I)

Vacherauville Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:45:00

Date(s) :

2026-04-15

Les P’tits Ateliers de Clem s’adressent aux enfants curieux ! Préparez-vous à découvrir chacun des thèmes et repartez avec votre création.

Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment est-il créé et utilisé aujourd’hui encore ? Découvrons-le ensemble ! Cet atelier invite les enfants à explorer cet art fascinant à travers échanges et création. Après avoir découvert le rôle des vitraux, ils pourront décrire eux-mêmes ce qu’ils observent et imaginer leurs propres créations, avec lesquelles ils pourront repartir.

Une expérience ludique et artistique qui permet aux enfants de découvrir notre patrimoine tout en créant leurs propres œuvres colorées !

De 10h à 11h15 (3 à 5 ans cycle 1)

De 14h30 à 15h45 (6 à 9 ans cycle 2)

20 pers. maxi. (10 enfants max + adultes) Tarif 3 à 5 ans 5€ Adulte gratuit. Présence obligatoire d’un adulte accompagnateurEnfants

5 .

Vacherauville 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 14 18 contact@tourisme-verdun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les P?tits Ateliers de Clem are for curious children! Get ready to discover each theme and leave with your own creation.

What is stained glass? How is it created and used today? Let’s find out together! This workshop invites children to explore this fascinating art form through creative exchange. After discovering the role of stained glass, they’ll be able to describe what they see, and imagine their own creations, which they can take home with them.

A fun, artistic experience that lets children discover our heritage while creating their own colorful works!

10 a.m. to 11.15 a.m. (3 to 5 years cycle 1)

2:30 pm to 3:45 pm (6 to 9 years cycle 2)

20 people max (10 children max + adults) Price: 3 to 5 years: 5? Adult: free. Must be accompanied by an adult

L’événement Les p’tits ateliers de Clem qu’est-ce qu’un vitrail ? (Cycle I) Vacherauville a été mis à jour le 2026-03-09 par OT GRAND VERDUN