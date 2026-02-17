Les p’tits ateliers du printemps Saline royale Arc-et-Senans

Les p’tits ateliers du printemps

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

2026-04-08 2026-04-13 2026-04-15

Pendant les vacances de Printemps, au cours de votre visite de la Saline royale, accordez-vous un moment pour participer en famille à des ateliers ludiques autour de la nature.

• Mercredi 8 Avril et vendredi 10 Avril 2026

Atelier Voyage au pays des saveurs

Team sucré ou salé ? Plongez dans un atelier ludique et sensoriel pour explorer les goûts autrement. Entre découvertes, expériences et surprises, vous apprendrez comment nos sens influencent la perception des saveurs ensuite vous partirez à la découverte des sels venus des quatre coins du monde !

• Lundi 13 Avril, mercredi 15 Avril et vendredi 17 Avril 2026

Atelier Les hirondelles, messagères du printemps

Avec le retour du printemps, les hirondelles reviennent après un long voyage depuis l’Afrique. Prenez le temps d’apprendre à les reconnaître et de comprendre leur mode de vie en observant leurs nids et en participant à un petit atelier ludique.

• Jeudi 16 Avril 2026

Atelier Artistes en herbe

Venez-vous laisser inspirer par les fleurs et les artistes qui les ont mises à l’honneur. Lors de cet atelier créatif, amusez-vous à imaginer votre propre œuvre florale en décorant un vase en papier et en composant un bouquet unique.

Informations pratiques

Horaires 14h, 15h, 16h (créneaux de 45 min)

Tarif Gratuit après acquittement du droit d’entrée

Accès tout public à partir de 4 ans

Conditions les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité

Renseignements et réservations 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

