les P’tits Baigneurs fêtent l’été Complexe Piscine La Bresse 5 juillet 2025 10:00

Vosges

les P’tits Baigneurs fêtent l’été Complexe Piscine 2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : 6.5 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 13:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Samedi 05 juillet 2025, de 10h00 à 13h / Jeux, rires et parcours aquatiques pour tous les âges Activités ludiques pour les 0 à 6 ans Parcours aquatiques pour les 6 ans et +. À partir de 6€50 pour 1 adulte et 1 enfantEnfants

6.5 .

Complexe Piscine 2A rue des Proyes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 26 21 20

English :

Saturday, July 05, 2025, from 10:00 am to 1:00 pm / Games, laughter and water courses for all ages: Fun activities for 0-6 year olds Water courses for 6+ year olds. From 6?50 for 1 adult and 1 child

German :

Samstag, 05. Juli 2025, von 10.00 bis 13.00 Uhr / Spielen, Lachen und Wasserparcours für alle Altersgruppen: Spielerische Aktivitäten für 0- bis 6-Jährige Wasserparcours für 6-Jährige und Ältere. Ab 6?50 für 1 Erwachsenen und 1 Kind

Italiano :

Sabato 05 luglio 2025, dalle 10.00 alle 13.00 / Giochi, risate e corsi d’acqua per tutte le età: Attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni Corsi d’acqua per bambini dai 6 anni in su. A partire da € 6,50 per 1 adulto e 1 bambino

Espanol :

Sábado 05 de julio de 2025, de 10:00 a 13:00 / Juegos, risas y cursos de agua para todas las edades: Actividades lúdicas de 0 a 6 años Cursos de agua a partir de 6 años. A partir de 6,50 euros para 1 adulto y 1 niño

