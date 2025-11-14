LES P’TITS BANQUETS

Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Une habitante nous partage une de ses recettes.

Ce mois-ci, Cathy et sa légendaire recette de sèche à la rouille!

Prenez un bocal pour emporter votre portion à la maison ! Marie Laloum du Projet Femmes en Campagne pour l’égalité sera également présente pour échanger autour des questions d’égalité

Attention, inscription nécessaire pour l’atelier cuisine. .

Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99

English :

A local resident shares one of her recipes with us.

This month, Cathy and her legendary rust dryer recipe!

German :

Eine Einwohnerin teilt eines ihrer Rezepte mit uns.

In diesem Monat berichtet Cathy über ihr legendäres Rezept für Rostbraten!

Italiano :

Una residente locale condivide con noi una delle sue ricette.

Questo mese, Cathy e la sua leggendaria ricetta della rouille secca!

Espanol :

Una residente local comparte con nosotros una de sus recetas.

Este mes, Cathy y su legendaria receta de rouille seco

