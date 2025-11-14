LES P’TITS BANQUETS Bélarga
Une habitante nous partage une de ses recettes.
Ce mois-ci, Cathy et sa légendaire recette de sèche à la rouille!
Prenez un bocal pour emporter votre portion à la maison ! Marie Laloum du Projet Femmes en Campagne pour l’égalité sera également présente pour échanger autour des questions d’égalité
Attention, inscription nécessaire pour l’atelier cuisine. .
Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99
English :
A local resident shares one of her recipes with us.
This month, Cathy and her legendary rust dryer recipe!
German :
Eine Einwohnerin teilt eines ihrer Rezepte mit uns.
In diesem Monat berichtet Cathy über ihr legendäres Rezept für Rostbraten!
Italiano :
Una residente locale condivide con noi una delle sue ricette.
Questo mese, Cathy e la sua leggendaria ricetta della rouille secca!
Espanol :
Una residente local comparte con nosotros una de sus recetas.
Este mes, Cathy y su legendaria receta de rouille seco
