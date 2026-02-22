LES P’TITS BANQUETS Salle des fêtes Bélarga
Salle des fêtes Chemin du Champ du Four Bélarga Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Un atelier cuisine participatif, suivi, si le temps le permet, d’un repas partagé ! Si vous souhaitez venir partager une recette, contactez nous pour la préparer !
Salle des fêtes Chemin du Champ du Four Bélarga 34230 Hérault Occitanie
English :
A participatory cooking workshop, followed weather permitting by a shared meal! If you’d like to come and share a recipe, contact us to prepare it!
