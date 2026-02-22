LES P’TITS BANQUETS Salle des fêtes Bélarga

LES P’TITS BANQUETS

Salle des fêtes Chemin du Champ du Four Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Un atelier cuisine participatif, suivi, si le temps le permet, d’un repas partagé ! Si vous souhaitez venir partager une recette, contactez nous pour la préparer !

Un atelier cuisine participatif, suivi, si le temps le permet, d’un repas partagé ! Si vous souhaitez venir partager une recette, contactez nous pour la préparer ! .

Salle des fêtes Chemin du Champ du Four Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A participatory cooking workshop, followed weather permitting by a shared meal! If you’d like to come and share a recipe, contact us to prepare it!

L’événement LES P’TITS BANQUETS Bélarga a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT