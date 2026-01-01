Les P’tits Baudets, la prog famille des Trois Baudets ! Les Trois Baudets Paris

Les Trois Baudets proposent des spectacles très divers dont le lien est la musique, mais qui entraînent les enfants (et leurs parents) vers le ciné-concert, le cirque, la chanson, le théâtre d’objets… le tout sous un même label : Les P’tits Baudets. De 1 à 6 ans et +, selon les spectacles.

À travers une programmation familiale, Les Trois Baudets confirment leur mission de soutien aux artistes et à la création, mais aussi celle d’action culturelle et d’éducation artistique auprès des jeunes générations.

Découvrez ci-dessous le programme des concerts proposés dans le cadre des P’tits Baudets.

Les Trois Baudets propose, du 25 janvier au 22 mars 2026, une programmation musicale familiale pour les enfants de 1 an à 6 ans et +, selon les spectacles.

Du dimanche 25 janvier 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

payant

7 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.twitter.com/lestroisbaudets



