Les P’tits Bouchons ASNQuiberon Quiberon
Les P’tits Bouchons ASNQuiberon Quiberon samedi 28 mars 2026.
Les P’tits Bouchons
ASNQuiberon 1 Boulevard des Émigrés Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Choc des générations entre les dériveurs classiques et les bolides volants à Foil (Moth, Waszp et Birdy Fish) à la pointe de la technologie.
départ visible de la plage du Porigo, samedi vers 11h30 et dimanche vers 10h. .
ASNQuiberon 1 Boulevard des Émigrés Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les P’tits Bouchons Quiberon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon