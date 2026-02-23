Les P’tits Bouchons ASNQuiberon Quiberon

Les P’tits Bouchons

ASNQuiberon 1 Boulevard des Émigrés Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Choc des générations entre les dériveurs classiques et les bolides volants à Foil (Moth, Waszp et Birdy Fish) à la pointe de la technologie.

départ visible de la plage du Porigo, samedi vers 11h30 et dimanche vers 10h. .

ASNQuiberon 1 Boulevard des Émigrés Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les P’tits Bouchons Quiberon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon