Les p’tits brunchs anti-gaspi Rue du Four Bar-le-Duc

Les p’tits brunchs anti-gaspi
Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-11-28 13:00:00
2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-06-20 2026-07-25 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2026-12-19
Ateliers thématiques et dégustation de recettes anti-gaspi, le dernier samedi de chaque mois au marché couvert à Bar-le-Duc.
Évitons le gaspillage tout en s’amusant !
Gratuit.
Organisé par le service gestion et prévention des déchets de la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud.Tout public
Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 78 29 77 ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr
English :
Themed workshops and tasting of anti-waste recipes, on the last Saturday of each month at the covered market in Bar-le-Duc.
Let’s avoid waste and have fun at the same time!
Free admission.
Organized by the Meuse Grand Sud agglomeration community’s waste management and prevention department.
