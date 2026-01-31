Les p’tits brunchs anti-gaspi Rue du Four Bar-le-Duc

Les p’tits brunchs anti-gaspi

Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Gratuit

Date : dernier samedi de chaque mois

Début : Samedi 09:00:00

fin : 13:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-06-20 2026-07-25 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2026-12-19

Ateliers thématiques et dégustation de recettes anti-gaspi, le dernier samedi de chaque mois au marché couvert à Bar-le-Duc.

Évitons le gaspillage tout en s’amusant !

Gratuit.

Organisé par le service gestion et prévention des déchets de la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud.Tout public

Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 78 29 77 ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr

English :

Themed workshops and tasting of anti-waste recipes, on the last Saturday of each month at the covered market in Bar-le-Duc.

Let’s avoid waste and have fun at the same time!

Free admission.

Organized by the Meuse Grand Sud agglomeration community’s waste management and prevention department.

