les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint Aubertin

Centre équestre les P’tits cavaliers Aubertin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-31
2025-10-27
Dans un cadre privilégié entre rivière et forêt, proche de Pau, Mélina et ses poneys vous proposent une approche ludique de l’équitation en toute sécurité ! .
Centre équestre les P’tits cavaliers Aubertin 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 08 17 melina.leveque@gmail.com
