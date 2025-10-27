les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint Aubertin

les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint Aubertin lundi 27 octobre 2025.

les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint

Centre équestre les P’tits cavaliers Aubertin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-27

Dans un cadre privilégié entre rivière et forêt, proche de Pau, Mélina et ses poneys vous proposent une approche ludique de l’équitation en toute sécurité ! .

Centre équestre les P’tits cavaliers Aubertin 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 08 17 melina.leveque@gmail.com

English : les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint

German : les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint

Italiano :

Espanol : les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint

L’événement les P’tits cavaliers Stage de poneys vacances Toussaint Aubertin a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau