Les p’tits chefs d’Halloween Saveurs d’Octobre Salle des fêtes Batz-sur-Mer

Les p’tits chefs d’Halloween Saveurs d’Octobre

Salle des fêtes 9 rue de la plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

2025-10-30

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle cheffe nomade, vous proposons un atelier « Les p’tits chefs d’Halloween ».

Les petits sorciers et créatures d’Halloween sont invités à un atelier sucré et terrifiant pour décorer des sablés sur le thème d’Halloween.

Les enfants s’amuseront et repartiront avec leurs gourmandises… et peut-être quelques frissons !

Déguisements bienvenus pour une ambiance encore plus festive.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Salle des fêtes 9 rue de la plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

