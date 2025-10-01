Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mercredi 1 octobre 2025.
Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 10:45:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Un bon moment à partager dans votre médiathèque.
Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir. Un moment enchanteur autour des comptines à partager avec les petits de 0 à 6 ans. Réservation à l’accueil ou par téléphone. .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60
English :
A good time to share in your media library.
German :
Ein guter Moment, den Sie in Ihrer Mediathek teilen können.
Italiano :
Un buon momento da condividere nella vostra mediateca.
Espanol :
Un buen momento para compartir en su mediateca.
L’événement Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-09-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois