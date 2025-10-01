Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mercredi 1 octobre 2025.

Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 10:45:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Un bon moment à partager dans votre médiathèque.

Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir. Un moment enchanteur autour des comptines à partager avec les petits de 0 à 6 ans. Réservation à l’accueil ou par téléphone. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

A good time to share in your media library.

German :

Ein guter Moment, den Sie in Ihrer Mediathek teilen können.

Italiano :

Un buon momento da condividere nella vostra mediateca.

Espanol :

Un buen momento para compartir en su mediateca.

L’événement Les p’tits chœurs à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-09-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois