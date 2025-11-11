Les P’tits Cinés de Noël Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Les P’tits Cinés de Noël

Cinéma Le Drakkar, 6 rue du Général de Gaulle, Dives-sur-Mer

Vendredi 2025-12-17

2026-01-04

2025-12-17

Rendez-vous incontournable des vacances, les P’tits Cinés sont de retour avec une programmation entièrement pensée pour les enfants dans l’ambiance de Noël !

Dès 3 ans.

Programme à venir prochainement. .

English : Les P’tits Cinés de Noël

A not-to-be-missed vacation event, the P’tits Cinés are back with a program entirely designed for children in the spirit of Christmas!

German : Les P’tits Cinés de Noël

Die P’tits Cinés, ein unumgänglicher Termin in den Ferien, sind wieder da, mit einem Programm, das ganz auf Kinder zugeschnitten ist und in weihnachtlicher Stimmung ist!

Italiano :

Un evento natalizio da non perdere, i P’tits Cinés tornano con un programma interamente pensato per i bambini, e tutto nello spirito del Natale!

Espanol :

Cita ineludible de las fiestas, los P’tits Cinés vuelven con un programa totalmente pensado para los niños, ¡y todo con el espíritu de la Navidad!

