Les P’tits cinés de Printemps Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Les P’tits cinés de Printemps

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-08

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-08

Programmation spéciale Jeune Public à partir de 4 ans.

Le cinéma Le Drakkar, labellisé Jeune Public, propose une sélection de récents films d’animation à succès issus de la scène internationale !

Dès 4 ans.

Programme à venir prochainement. .

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21

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English : Les P’tits cinés de Printemps

Special programme for young audiences aged 4 and over.

L’événement Les P’tits cinés de Printemps Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Normandie Pays d’Auge