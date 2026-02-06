Les P’tits cinés d’hiver Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer
Les P’tits cinés d’hiver
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-11
Programmation spéciale Jeune Public à partir de 3 ans.
Le cinéma Le Drakkar, labellisé Jeune Public, propose une sélection de récents films d’animation à succès issus de la scène internationale !
Dès 3 ans.
Programme à venir prochainement. .
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21
English : Les P’tits cinés d’hiver
Special programme for young audiences aged 3 and over.
