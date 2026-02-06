Les P’tits cinés d’hiver Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Les P’tits cinés d’hiver

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Programmation spéciale Jeune Public à partir de 3 ans.

Le cinéma Le Drakkar, labellisé Jeune Public, propose une sélection de récents films d’animation à succès issus de la scène internationale !

Dès 3 ans.

Programme à venir prochainement. .

English : Les P’tits cinés d’hiver

Special programme for young audiences aged 3 and over.

