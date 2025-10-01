Les p’tits concerts Fyrs La Carène Brest

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

Tristan Gouret tisse une folk-pop audacieuse et envoûtante. Son univers mêle tempos chaloupés, harmonies délicates et structures décalées. Dans ce format intimiste, il crée un cocon musical sensible et lumineux. Un concert tout en douceur et en rêve pour éveiller les oreilles des plus petit·es.

Informations pratiques

Durée 1h.

A partir de 5 ans.

Sur inscription auprès de la Carène, par mail. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne

