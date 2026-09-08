Les p’tits curieux – Atelier nature Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Les p’tits curieux – Atelier nature

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:15:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Quelles sont ces drôles de petites bêtes cachées sous nos pieds ? De quoi se compose le sol que nous foulons chaque jour ? Venez percer ses secrets avec Dorine, éducatrice à l’environnement.

En partenariat avec l’association Tout le monde dehors

Espace Mangas + Patio | à partir de 5 ans, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les p’tits curieux – Atelier nature

L’événement Les p’tits curieux – Atelier nature Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan