LES P’TITS DEBROUILLARDS Les Angles mercredi 4 mars 2026.
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : Gratuit
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 20:00:00
2026-03-04
Science Tour Pyrénées. Place Paul Samson
Dispositif itinérant de médiation scientifique sur les grands enjeux environnementaux de la montagne.
Animations et expérience gratuites sont à découvrir
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
