LES P’TITS DEBROUILLARDS Les Angles

LES P’TITS DEBROUILLARDS

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 20:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Science Tour Pyrénées. Place Paul Samson

Dispositif itinérant de médiation scientifique sur les grands enjeux environnementaux de la montagne.

Animations et expérience gratuites sont à découvrir

Gratuit…

.

Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Science Tour Pyrenees. Place Paul Samson

Itinerant scientific mediation on the major environmental issues facing the mountains.

Free activities and experiments to discover

Free of charge…

