LES PTIT’S DEJ

Salle des fêtes Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Petit déjeuner partagé pour préparer le programme de la prochaine saison de Roul’Contact autour de recettes saines et zéro déchets. Toutes les idées sont les bienvenues !

Petit déjeuner partagé pour préparer le programme de la prochaine saison de Roul’Contact autour de recettes saines et zéro déchets. Toutes les idées sont les bienvenues ! .

Salle des fêtes Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99

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English :

Shared breakfast to prepare next season’s Roul’Contact program around healthy, zero-waste recipes. All ideas welcome!

L’événement LES PTIT’S DEJ Bélarga a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT