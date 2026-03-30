LES PTIT’S DEJ Bélarga
LES PTIT’S DEJ Bélarga vendredi 3 avril 2026.
LES PTIT’S DEJ
Salle des fêtes Bélarga Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Petit déjeuner partagé pour préparer le programme de la prochaine saison de Roul’Contact autour de recettes saines et zéro déchets. Toutes les idées sont les bienvenues !
Petit déjeuner partagé pour préparer le programme de la prochaine saison de Roul’Contact autour de recettes saines et zéro déchets. Toutes les idées sont les bienvenues ! .
Salle des fêtes Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99
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English :
Shared breakfast to prepare next season’s Roul’Contact program around healthy, zero-waste recipes. All ideas welcome!
L’événement LES PTIT’S DEJ Bélarga a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT