Les p’tits déj de l’espoir

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 10:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le dimanche 29 mars 2026, c’est à nouveau Les p’tits dej. de l’espoir .

Les Rotariens du Club Cholet Mauges vous livreront des petits déjeuners à domicile à Cholet et sa couronne, Sèvremoine, Beaupréau et environs, au tarif de 9 € pour les adultes et 6 € pour les enfants.

Livraison selon votre choix de 8h à 9h ou 9h à 10h…

Les bénéfices (dons inclus) seront reversés à la Ligue contre le cancer 49, pour les enfants qui luttent contre le cancer et leur familles.

Vos petits déjeuners seront composés

pour les adultes croissant Instant Gourmand + Petit Pain Instant Gourmand + Yaourt Nature La Laitière 125g + Confiture Bonne Maman 30g + Jus Orange Bio Pressade 20cl + Pomme Golden

pour les enfants pain Pépites Chocolats Écolier Instant Gourmand + Gourde Compote PomPote Materne 90g + Jus Orange Bio Pressade 20cl + Lait chocolaté Candy Up Chocolat 20Cl INSTANT

ATTENTION FIN DE LA PRISE DE COMMANDE LE JEUDI 26 MARS MINUIT et ne pas oublier que ce dimanche là c’est le PASSAGE à l’HEURE D’ÉTÉ !!! .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 15 42 84 dbizon49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les p’tits déj de l’espoir Cholet a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de tourisme du Choletais