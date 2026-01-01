LES PTIT’S DEJ Nébian
LES PTIT’S DEJ Nébian vendredi 16 janvier 2026.
LES PTIT’S DEJ
Place Jean Moulin Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Un atelier cuisine pour des recettes de ptit’s dej zéro déchets à emporter à la maison !
Proposé oar Roul’ contact .
Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com
English :
A cooking workshop for zero-waste breakfast recipes to take home!
L’événement LES PTIT’S DEJ Nébian a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS