LES PTIT’S DEJ

Place Jean Moulin Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Un atelier cuisine pour des recettes de ptit’s dej zéro déchets à emporter à la maison !

Un atelier cuisine pour des recettes de ptit’s dej zéro déchets à emporter à la maison !

Proposé oar Roul’ contact .

Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cooking workshop for zero-waste breakfast recipes to take home!

L’événement LES PTIT’S DEJ Nébian a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS