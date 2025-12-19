Les p’tits dévoreurs Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Médiathèque Le Traict d'Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
2026-01-21 11:00:00
2026-01-21
Livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à lire et à découvrir.
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription.
+33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
