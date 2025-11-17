Les P’tits d’l’Eau Vive Bulle

Les P’tits d’l’Eau Vive

Centre du village Bulle Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Proposé par l’association de l’Eau Vive.

Une journée culturelle dédiée au jeune public. Ateliers, spectacles, buvette et restauration. Infos et réservations en ligne. .

Centre du village Bulle 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

