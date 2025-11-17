Les P’tits d’l’Eau Vive Bulle
Les P’tits d’l’Eau Vive Bulle samedi 11 avril 2026.
Les P’tits d’l’Eau Vive
Centre du village Bulle Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Proposé par l’association de l’Eau Vive.
Une journée culturelle dédiée au jeune public. Ateliers, spectacles, buvette et restauration. Infos et réservations en ligne. .
Centre du village Bulle 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Les P’tits d’l’Eau Vive
German : Les P’tits d’l’Eau Vive
Italiano :
Espanol :
L’événement Les P’tits d’l’Eau Vive Bulle a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS