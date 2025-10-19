Les P’tits Enchantements du DIX / Festival jeune public à Nantes Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Les P’tits Enchantements du DIX / Festival jeune public à Nantes Le DIX (Maison de quartier) Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 10:15 –

Gratuit : non 6€ Tarif : 6€ / 4€ (tarif réduit, carte blanche) En famille, Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Théâtre, marionnette et musique seront aux rendez vous de cette semaine.Tous les ans, le DIX (Maison de quartier de la Butte Sainte Anne) accueille avec le même plaisir le retour de son festival Jeune Public.Une programmation qui réunit des compagnies professionnelles du spectacle, des artistes et techniciens qui savent mettre leur talent et leur générosité au service d’une création destinée aux enfants, ces petites personnes que poésie, imagination, humour, suspens savent embarquer sans a priori.Ces petites personnes enthousiastes, spontanées et exigeantes à la fois.Le festival est ouvert à tous : familles, centres de loisirs, crèches, avec cette année encore une programmation de spectacles destinée aux tout petits!Enfants et adultes qui avez su garder votre imagination en éveil !Soyez les bienvenus au Festival Les P’tits Enchantements du Dix !

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

https://ptitsenchantements.jimdofree.com/