LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Elles reviennent.

Régine et toute son équipe d’animatrices vous emmènent dans une parenthèse enchantée pour partager un moment complice avec votre enfant autour de lectures captivantes

et d’activités créatives et corporelles adaptées aux tout-petits !

Pour cette nouvelle édition les p’tits explorateurs vous invitent à goûter à la confiture de bisous.

N’hésitez plus, vous êtes les bienvenus. Parents et enfants 18 mois-3 ans

Sur réservation dans la limite des places disponibles .

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Saint Brevin