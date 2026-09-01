LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES Médiathèque Livres y Medias Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES

Médiathèque Livres y Medias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’univers fascinant des histoires avec vos tout-petits !

Chaque séance commence par une lecture interactive qui éveille l’imagination.

Elle est suivie d’une activité créative en lien avec le récit.

Un moment parfait pour développer leur curiosité et leur goût pour les livres, tout en s’amusant.

Ateliers animés par CLEF des familles



Sur réservation auprès de la médiathèque : 02 40 21 78 27 ou en ligne sur le site de la médiathèque.

Durée : 1h • Public : dès 18 mois jusqu’à 3 ans. .

Médiathèque Livres y Medias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin