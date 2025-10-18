Les p’tits fêtent Halloween Babyhand (3–6 ans) Les Villages Vovéens

4 Rue Saint-Lubin Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

Un après-midi 100 % Babyhand pour les tout-petits parcours, lancers, petites missions en équipe et temps calmes, le tout dans une ambiance déguisée. L’objectif découvrir le handball en douceur, développer motricité et coordination, partager un moment festif en famille. Surprises sucrées et goûters offerts à chaque participant. Ouvert aux non-licenciés, inscription gratuite et conseillée par SMS. Encadrement assuré par l’équipe handball locale et le comité départemental. .

4 Rue Saint-Lubin Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 09 48 68

English :

Special Halloween Babyhand session with fun games for 3?6 year olds, sweet surprises and a snack.

German :

Babyhandball-Sondersitzung zu Halloween mit Spielen für 3?6-Jährige, süßen Überraschungen und einem Snack.

Italiano :

Speciale Babyhand di Halloween con giochi divertenti per bambini dai 3 ai 6 anni, dolci sorprese e una merenda.

Espanol :

Sesión especial de Halloween Babyhand con divertidos juegos para niños de 3 a 6 años, dulces sorpresas y una merienda.

