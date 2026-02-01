Les P’tits Flambeaux ESF Rendez-vous à l’ESF Bagnères-de-Bigorre

Les P’tits Flambeaux ESF

Rendez-vous à l'ESF LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Le 19 février 2026, les montagnes françaises s’illuminent (dans plus de 100 stations) à la tombée de la nuit pour les enfants ! Ouvert à tous.

Heure variable en fonction du coucher du soleil.

Ouvert à tous Inscription à l’ESF La Mongie

Dans plus de 100 stations, venez assister et participer à un évènement féerique et solidaire, la mythique descente aux flambeaux de l’ESF, en faisant une bonne action par l’achat de flambeaux pour permettre aux enfants défavorisés ou malades de découvrir les joies de la montagne. .

English :

On February 19, 2026, the French mountains (in over 100 resorts) will light up at dusk for children! Open to all.

