Les ptits flambeaux DOMAINE SKIABLE ALPIN GÉRARDMER STATIONS Gérardmer

Les ptits flambeaux

DOMAINE SKIABLE ALPIN GÉRARDMER STATIONS 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Le 19 février 2026, Gérardmer s’illumine à la tombée de la nuit pour les enfants ! Venez assister et participer à notre évènement féerique et solidaire, la mythique descente aux flambeaux, en faisant une bonne action par l’achat de flambeaux pour permettre aux enfants défavorisés ou malades de découvrir les joies de la montagne.Tout public

DOMAINE SKIABLE ALPIN GÉRARDMER STATIONS 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 04 05 info@gerardmer-stations.com

On February 19, 2026, Gérardmer lights up at dusk for children! Come and take part in our legendary torchlight descent, a fairytale event for all, and do a good deed by buying torches to help underprivileged or sick children discover the joys of the mountains.

L’événement Les ptits flambeaux Gérardmer a été mis à jour le 2026-01-19 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES