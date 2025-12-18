LES P’TITS GARDIENS DE LA PLANÈTE

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Après une lecture, les enfants imaginent et fabriquent leur propre création inspirée du monde vivant.

Après une lecture, les enfants imaginent et fabriquent leur propre création inspirée du monde vivant. Un atelier rigolo pour réfléchir, s’amuser et semer de bonnes idées vertes !

Dès 6 ans.

Gratuit Sur inscription. .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a reading, children imagine and make their own creation inspired by the living world.

L’événement LES P’TITS GARDIENS DE LA PLANÈTE Cabrières a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS