Les p’tits joueurs Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Les p’tits joueurs Ludo bibliothèque Ondres Ondres vendredi 17 avril 2026.
Les p’tits joueurs
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Accompagnés des bibliothécaires, les jeunes joueurs pourront explorer une sélection de jeux adaptés à leur âge, développer leur imagination, apprendre à coopérer et surtout… s’amuser.
Animé par les bibliothécaires.
Enfants de 5 à 8 ans.
RDV de 10h30 à 12h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Les p’tits joueurs
L’événement Les p’tits joueurs Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx