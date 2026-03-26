Les p’tits joueurs Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Les p’tits joueurs

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Accompagnés des bibliothécaires, les jeunes joueurs pourront explorer une sélection de jeux adaptés à leur âge, développer leur imagination, apprendre à coopérer et surtout… s’amuser.

Animé par les bibliothécaires.

Enfants de 5 à 8 ans.

RDV de 10h30 à 12h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Les p’tits joueurs

L’événement Les p’tits joueurs Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx