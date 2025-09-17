Les P’tits Lecteurs Château-Renard

Les P’tits Lecteurs Château-Renard mercredi 17 septembre 2025.

Les P’tits Lecteurs

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:30:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie ! De 3 à 6 ans.

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie ! De 3 à 6 ans. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

English :

Join us for a magical moment, where stories come to life! Ages 3 to 6.

German :

Begleiten Sie uns zu einem magischen Moment, in dem die Geschichten lebendig werden! Von 3 bis 6 Jahren.

Italiano :

Unitevi a noi per un momento magico, dove le storie prendono vita! Dai 3 ai 6 anni.

Espanol :

Únete a nosotros en un momento mágico, ¡donde los cuentos cobran vida! De 3 a 6 años.

L’événement Les P’tits Lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-02 par OT 3CBO