Les P’tits Lecteurs Château-Renard

Les P’tits Lecteurs Château-Renard mercredi 1 octobre 2025.

Les P’tits Lecteurs

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! Sur inscription De 1 an à 6 ans.

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! Sur inscription De 1 an à 6 ans. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

English :

A gentle session about love and friendship. Through a selection of tender, colorful albums, children will discover stories that celebrate the precious bonds between friends, family and imaginary companions.

German :

Eine süße Sitzung rund um Liebe und Freundschaft. In einer Auswahl zarter und farbenfroher Alben entdecken die Kinder Geschichten, die die wertvollen Bande zwischen Freunden, Familien oder imaginären Gefährten feiern.

Italiano :

Una sessione delicata sull’amore e l’amicizia. Attraverso una selezione di libri teneri e colorati, i bambini scopriranno storie che celebrano i preziosi legami tra amici, famiglie e compagni immaginari.

Espanol :

Una tierna sesión sobre el amor y la amistad. A través de una selección de libros tiernos y coloridos, los niños descubrirán historias que celebran los preciosos lazos entre amigos, familias y compañeros imaginarios.

L’événement Les P’tits Lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-26 par OT 3CBO