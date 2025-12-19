Les P’tits Lecteurs, Château-Renard
Les P’tits Lecteurs, Château-Renard mercredi 7 janvier 2026.
Les P’tits Lecteurs
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 15:30:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! Sur inscription De 1 an à 6 ans.
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! Sur inscription De 1 an à 6 ans. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gentle session about love and friendship. Through a selection of tender, colorful albums, children will discover stories that celebrate the precious bonds between friends, family and imaginary companions.
L’événement Les P’tits Lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2025-12-19 par OT 3CBO