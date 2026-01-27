Les p’tits lecteurs Château-Renard
Les p'tits lecteurs Château-Renard mercredi 4 février 2026.
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Début : 2026-02-04 15:30:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
2026-02-04
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! Pour jeune public (entre 0 et 6 ans).
English :
Join us for a magical moment, where stories come to life through colorful illustrations and captivating narratives! For young audiences (0-6 years).
