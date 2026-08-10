Les p’tits lecteurs Château-Renard
samedi 3 octobre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Les p’tits lecteurs
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !
De 0 à 6 ans, sur inscription.
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !
De 0 à 6 ans, sur inscription. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a magical experience where stories come to life through colorful illustrations and captivating tales!
Ages 0–6, registration required.
L’événement Les p’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-14 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- Apéro Paddle-Canoë Château-Renard 11 septembre 2026
- Yoga Paddle Château-Renard 11 septembre 2026
- Pause Zen Château-Renard 12 septembre 2026
- English break Château-Renard 16 septembre 2026
- Exposition Construire le patrimoine Château-Renard 17 septembre 2026