Informations pratiques

Château-Renard

Les p’tits lecteurs

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !

De 0 à 6 ans, sur inscription.

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !

De 0 à 6 ans, sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Join us for a magical experience where stories come to life through colorful illustrations and captivating tales!

Ages 0–6, registration required.

L’événement Les p’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-14 par OT 3CBO