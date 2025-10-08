Les p’tits lecteurs Bibliothèque du Pin Le Pin
Les p’tits lecteurs Bibliothèque du Pin Le Pin mercredi 8 octobre 2025.
Les p’tits lecteurs
Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-12-10 10:45:00
2025-10-08 2025-10-11 2025-12-10 2025-12-13
Lectures de contes pour les enfants de 3 à 10 ans
Octobre Comme chien et chat
Décembre Les trésors du grenier .
Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
English :
Story readings for children aged 3 to 10
German :
Märchenlesungen für Kinder von 3 bis 10 Jahren
Italiano :
Letture di storie per bambini dai 3 ai 10 anni
Espanol :
Lecturas de cuentos para niños de 3 a 10 años
