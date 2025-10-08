Les p’tits lecteurs Bibliothèque du Pin Le Pin

Les p’tits lecteurs Bibliothèque du Pin Le Pin mercredi 8 octobre 2025.

Les p’tits lecteurs

Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-12-10 10:45:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-11 2025-12-10 2025-12-13

Lectures de contes pour les enfants de 3 à 10 ans

Octobre Comme chien et chat

Décembre Les trésors du grenier .

Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

Story readings for children aged 3 to 10

German :

Märchenlesungen für Kinder von 3 bis 10 Jahren

Italiano :

Letture di storie per bambini dai 3 ai 10 anni

Espanol :

Lecturas de cuentos para niños de 3 a 10 años

L’événement Les p’tits lecteurs Le Pin a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis