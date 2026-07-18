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AGENDA · Verrières-en-Anjou

Les P’tits Loups en fête Verrières-en-Anjou

samedi 18 juillet 2026 · Verrières-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
22 Rue du Cloteau
Ville
49480 Verrières-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

Verrières-en-Anjou

Les P’tits Loups en fête

22 Rue du Cloteau Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Les P’tits Loups en fête propose des spectacles et animations pour les enfants, avec des activités variées et un bar à goûter.   .

22 Rue du Cloteau Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31  chateau@verrieres-anjou.fr

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English :

L’événement Les P’tits Loups en fête Verrières-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers