Les P’tits Loups en fête Verrières-en-Anjou
samedi 18 juillet 2026 · Verrières-en-Anjou
Informations pratiques
Verrières-en-Anjou
Les P’tits Loups en fête
22 Rue du Cloteau Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Les P’tits Loups en fête propose des spectacles et animations pour les enfants, avec des activités variées et un bar à goûter. .
22 Rue du Cloteau Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr
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English :
L’événement Les P’tits Loups en fête Verrières-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers