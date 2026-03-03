Les P’tits Lus de Printemps Espace Boris Vian Montluçon

Les P’tits Lus de Printemps

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Lectures tous azimuts à partager en famille.

Dès 5 ans.

English :

Readings for the whole family.

Ages 5 and up.

