Les p’tits marchés de l’été au chardon bleu Route de la mure La Morte 18 juillet 2025 16:00

Isère

Les p’tits marchés de l’été au chardon bleu Route de la mure Parking du Chardon Bleu La Morte Isère

Début : Vendredi 2025-07-18 16:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

Venez faire de petites emplettes pour votre plaisir et celui de vos proches ou amis, rapportez des souvenirs locaux, acquis auprès des nombreux exposants présents !

Route de la mure Parking du Chardon Bleu

La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 56 24 72

English :

Come and do a little shopping for your own pleasure and that of your family or friends, and bring back local souvenirs, acquired from the many exhibitors present!

German :

Kommen Sie und machen Sie kleine Einkäufe für Ihr Vergnügen und das Ihrer Verwandten oder Freunde, bringen Sie lokale Souvenirs mit, die Sie bei den zahlreichen anwesenden Ausstellern erworben haben!

Italiano :

Venite a fare un po’ di shopping per voi e per la vostra famiglia o i vostri amici, e portate a casa qualche souvenir locale dai numerosi espositori presenti!

Espanol :

Venga a hacer algunas compras para usted y su familia o amigos, y llévese a casa algunos recuerdos locales de los numerosos expositores presentes

