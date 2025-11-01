Les p’tits marchés du CharronRonne spécial Halloween Les Carrières du Charron Lugasson

Les p’tits marchés du CharronRonne spécial Halloween

Les P’tits Marchés du CharronRonne, organisés par Les Co-LocaTerres à Lugasson, rassemblent producteurs et artisans locaux autour d’un espace convivial dédié aux savoir-faire du territoire. L’événement met en avant des produits et un artisanat de proximité, ainsi qu’une restauration sur place et une buvette. Pour Halloween, des animations variées rythmeront la journée le matin, une visite des carrières à 10 h 30 et un conte présenté par Marie Pustetto intitulé La citrouille et la mort à 11 h 30. En début d’après-midi, un ciné-débat autour du film Ba-Transmettre sera également proposé dans le cadre du Festival Alimenterre, invitant à la réflexion sur les questions agricoles et alimentaires. Participation libre, en espèces. .

Les Carrières du Charron 4B Lieu-dit Charron Sud Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 50 54 45 lescolocaterres@mailo.com

