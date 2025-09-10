Les p’tits marchés du Saintois Praye Ma Bonne Etoile Praye

Ma Bonne Etoile 6 rue des Nids Praye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 17:00:00

fin : 2025-09-10 21:00:00

2025-09-10

Dans le tiers lieu Ma Bonne Etoile à Praye le 10 septembre

Marché de producteurs 17h-21h Pain, miel, légumes, tisanes, pâte à tartiner, bières, créations en tissus ou bois, charcuterie, conserves, savons et soins, bijoux, bougies, affûtage de vos lames…

DJ Set Latino

Coco Do sera parmi nous pour assurer l’ambiance latino toute la soirée. Du bon son dans une ambiance détendue.

Petite restauration et buvette 17h-21h

– Les Régals d’Etreval assiettes gourmandes et kebab/frites

– Bières et sodas Okabeer, jus de fruits et vins locauxTout public

Ma Bonne Etoile 6 rue des Nids Praye 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 93 61 03 ensembleensaintois@gmail.com

English :

In the Ma Bonne Etoile third-party venue in Praye on September 10

Farmers’ market: 5pm-9pm: Bread, honey, vegetables, herbal teas, spreads, beers, fabric and wood creations, charcuterie, preserves, soaps and skincare, jewelry, candles, blade sharpening…

Latino DJ Set:

Coco Do will be on hand to set the Latino mood all evening. Great sounds in a relaxed atmosphere.

Snacks and refreshments: 5pm-9pm

– Les Régals d’Etreval: gourmet plates and kebab/fries

– Okabeer beers and soft drinks, fruit juices and local wines

German :

Im Drittort Ma Bonne Etoile in Praye am 10. September

Bauernmarkt: 17h-21h: Brot, Honig, Gemüse, Kräutertees, Aufstriche, Bier, Kreationen aus Stoff oder Holz, Wurstwaren, Konserven, Seifen und Pflegeprodukte, Schmuck, Kerzen, Schärfen Ihrer Klingen…

DJ-Set Latino

Coco Do wird unter uns sein und den ganzen Abend für Latino-Stimmung sorgen. Guter Sound in einer entspannten Atmosphäre.

Kleine Speisen und Getränke: 17h-21h

– Les Régals d’Etreval: Feinschmeckerteller und Kebab/Pommes frites

– Okabeer-Biere und Limonaden, Fruchtsäfte und lokale Weine

Italiano :

Nella sede di Ma Bonne Etoile a Praye il 10 settembre

Mercato contadino: dalle 17.00 alle 21.00: pane, miele, verdure, tisane, creme spalmabili, birre, creazioni in tessuto o in legno, salumi, conserve, saponi e prodotti per la pelle, gioielli, candele, affilatura delle lame…

DJ set latino:

Coco Do sarà a disposizione per creare un’atmosfera latina per tutta la serata. Un grande sound in un’atmosfera rilassata.

Snack e rinfreschi: dalle 17.00 alle 21.00

– Les Régals d’Etreval: piatti gourmet e kebab/friggere

– Birre Okabeer e bevande analcoliche, succhi di frutta e vini locali

Espanol :

En el local para terceros Ma Bonne Etoile de Praye, el 10 de septiembre

Mercado agrícola: de 17:00 a 21:00 h: pan, miel, verduras, infusiones, cremas para untar, cervezas, creaciones en tela o madera, charcutería, conservas, jabones y productos para el cuidado de la piel, joyas, velas, afilar sus cuchillas…

DJ Set latino

Coco Do se encargará del ambiente latino durante toda la velada. Buen sonido en un ambiente relajado.

Aperitivos y refrescos: de 17.00 a 21.00 horas

– Les Régals d’Etreval: platos gourmet y kebab/patatas fritas

– Cervezas Okabeer y refrescos, zumos de fruta y vinos locales

L’événement Les p’tits marchés du Saintois Praye Praye a été mis à jour le 2025-09-03 par OT DU PAYS DU SAINTOIS